Bouwers boeken weer miljoenen af op zeesluis

The Third Way... schreef op 3 jul 2018 om 22:20:

Het ergste is dat BAM en VW bij de kw1 cijfers beiden “afzonderlijk” al stelden dat IJmuiden “uitdagend” bleef (maar vooralsnog geen nieuwe afschrijvingen nodig waren). Ze leken meer te weten dan ze ons vertelden.Wanneer je nu leest dat enerzijds de overheid overwoog om de bouwers eraf te halen (dus niet onlangs) en anderzijds dat bam beweert niet de jaardoelstelling te verlagen (die niemand bij de kw1 presentatie begreep, zie ook commentaar ING analist eerder), dan bekruipt je toch opnieuw het gevoel dat bam management nog steeds denkt spelletjes te kunnen spelen...