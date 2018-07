Bouwers boeken weer miljoenen af op zeesluis

Gepubliceerd op | Views: 1.287

IJMUIDEN (ANP) - Bouwers BAM en VolkerWessels boeken opnieuw miljoenen af op de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. BAM meldt een kostenoverschrijding van circa 30 miljoen euro, VolkerWessels schrijft 31,5 miljoen euro af. Dat hebben de bouwbedrijven dinsdagavond bekendgemaakt. Rijkswaterstaat meldde dat de bouw van de zeesluis 27 maanden langer gaat duren.

BAM en VolkerWessels, verenigd in het consortium OpenIJ, maakten in december vorig jaar al bekend dat er aanpassingen in de constructie nodig waren en boekten toen al gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro af op het project. Naar verwachting kunnen de eerste schepen nu pas in januari 2022 van de sluis gebruikmaken.

BAM benadrukt dat de winstverwachting voor dit jaar niet omlaag hoeft door de nieuwe afschrijving. VolkerWessels stelt dat de brutowinst dit jaar op hetzelfde niveau uitkomt als vorig jaar of iets hoger. Het bouwbedrijf is naar eigen zeggen nog op koers om de financiële doelen op middellange termijn te halen.

Grotere schepen

De gemeente Velsen stelt ,,opnieuw teleurgesteld'' te zijn. Het gemeentebestuur werd al eerder onaangenaam verrast door Rijkswaterstaat toen de route over het sluizencomplex voor het gewone verkeer dichtging vanwege de aanleg van de nieuwe sluis.

De aanleg van de nieuwe zeesluis, de grootste ter wereld, is in 2016 begonnen. De sluis met een afmeting 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep moet de komst van grotere schepen naar de haven van Amsterdam mogelijk maken.