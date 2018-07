'Wall Street opent verkorte sessie met winst'

Gepubliceerd op | Views: 709

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York lijken dinsdag met winst uit de startblokken te gaan komen. Er wordt maar een halve dag gehandeld vooruitlopend op de viering van Onafhankelijkheidsdag op woensdag 4 juli. Die dag blijft Wall Street gesloten. De handel zal dinsdag waarschijnlijk rustig verlopen.

Er zijn wat cijfers over de fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen die kort na aanvang van de handel naar buiten. Ook worden gegevens gemeld over de autoverkopen in de Verenigde Staten. Mogelijk kunnen die invloed hebben op de koersen van General Motors (GM) en Ford Motor, al geven lang niet alle automakers meer inzicht in hun maandelijkse verkoopprestaties.

Het aandeel van maker van elektrische voertuigen Tesla verliest mogelijk verder terrein na de min van dik 2 procent op maandag. Toen meldde The Wall Street Journal dat toptechnicus Doug Field het bedrijf gaat verlaten. Field werkt sinds 2013 voor Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe wagens zoals het type Model 3.

Banenrapport

Voor Micronet Enertec Technologies lijkt een koerssprong in de maak. De koers reageert op de berichten dat BNN Technology een belang van bijna 15 procent heeft genomen in het bedrijf dat zich bezighoudt met onder meer defensie en de luchtvaartindustrie.

Beleggers zijn verder in afwachting van het maandelijkse banenrapport dat voor vrijdag op de rol staat.

Dow Jones

Handelsspanningen tussen de VS en China lijken iets meer naar de achtergrond te verdwijnen. Volgens een vertegenwoordiger van de centrale bank van China zal dat land de eigen munt niet gebruiken om negatieve effecten van het oplopende handelsconflict met de VS te tackelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft China er geregeld van beticht de yuan bewust zwak te houden om zo de eigen export te ondersteunen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,2 procent lager op 24.307,18 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2726,71 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,8 procent omlaag tot 7567,69 punten.