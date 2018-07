'Chinese munt geen wapen in handelsoorlog'

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - China zal zijn munteenheid, de yuan, niet gebruiken als wapen in de handelsstrijd met de Verenigde Staten. Dat heeft een bestuurder van de Chinese centrale bank gezegd.

De laatste tijd is de waarde van de yuan gedaald. Daardoor wordt de Chinese export gestimuleerd. Volgens een directeur bij een afdeling van de centrale bank heeft die waardedaling niet te maken met beleid, maar met veranderde verwachtingen op de financiële markten door toenemende spanningen, zoals de handelsstrijd tussen Peking en Washington. ,,China is toegewijd aan multilateralisme, globalisering, vrijhandel en naleving van wereldwijde richtlijnen'', aldus de bestuurder.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China geregeld ervan beticht de yuan bewust zwak te houden om zo de eigen export te ondersteunen. In april werd door ingewijden nog gemeld dat door China werd gekeken naar mogelijkheden rond de yuan in de handelsstrijd met de VS, zoals een afwaardering van de munt.