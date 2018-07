Gepubliceerd op | Views: 607

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is tijd voor een adempauze voor beleggers in Basic-Fit na de sterke stijging van het aandeel in de afgelopen tijd. Dat meldde Bank Degroof Petercam dat zijn advies voor de fitnessketen verlaagde van add naar hold.

In de afgelopen twaalf maanden is de koers van Basic-Fit met circa 86 procent gestegen. ,,Hoewel we het groeiverhaal voor de lange termijn waarderen, is het nu tijd voor een pauze na de indrukwekkende rally'', aldus Bank Degroof Petercam. De positieve blik op Basic-Fit blijft, mede omdat het een zeer sterke franchise is, meent de bank. Het koersdoel gaat omhoog van 28 euro naar 31 euro.

Het aandeel Basic-Fit noteerde dinsdag omstreeks 12.15 uur een min van 4,3 procent op 29,10 euro.