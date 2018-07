'Apple-zorgen naar achtergrond bij TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 945

AMSTERDAM (AFN) - Eventuele zorgen over de nieuwe kaartendienst van Apple zijn voor beleggers in TomTom meer voor de lange termijn. Dat schrijven kenners van ING in een rapport over de navigatiedienstverlener.

Volgens ING heeft de Amerikaanse techreus nog een lopend contract met de in Amsterdam genoteerde navigatiedienstverlener. Daarnaast wijst de bank op de vermoedelijk beter dan verwachte resultaten van TomTom in het tweede kwartaal, waardoor Apple-zorgen enigszins zullen verstommen.

De ING-kenners zouden niet verbaasd zijn als het bedrijf bij de publicatie van de kwartaalcijfers met een verhoging van de verwachtingen voor het hele jaar op de proppen komt. De resultaten van TomTom worden daarbij vooruitgeholpen door de sterke dollar, de nog niet volledige impact van lopende investeringen en het sterke eerste kwartaal. Op de middellange termijn zijn er daardoor minder redenen tot zorg, aldus ING.

Eigen kaartendienst

Het recente Apple-nieuws over een eigen kaartendienst in TechCrunch zette de koers van het aandeel TomTom stevig onder druk. Het bedrijf verloor circa 10 procent aan beurswaarde. De cijferpresentatie op 17 juli zou volgens ING kunnen zorgen voor een rebound.

ING handhaafde zijn koopadvies op het aandeel TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel TomTom noteerde omstreeks 11.45 uur 0,2 procent hoger op 7,02 euro.