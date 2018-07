Beurzen over breed front omhoog

Gepubliceerd op | Views: 596

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen gingen dinsdag over een breed front omhoog na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers reageerden opgelucht op de afwending van de politieke crisis in Duitsland. Op het Damrak ging chipbedrijf Besi in de uitverkoop na een omzetalarm. SBM Offshore was in trek na een grote opdracht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 549,97 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 766,64 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1 procent aan. Wall Street is dinsdag een halve dag open en blijft woensdag de hele dag dicht.

Bij de middelgrote fondsen kelderde Besi bijna 9 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie verlaagde zijn omzetverwachting voor het tweede kwartaal. Het bedrijf kampt met een annulering van 28 miljoen euro aan orders van een niet bij naam genoemde klant. Sectorgenoot ASMI zakte 1,9 procent.

SBM Offshore

SBM Offshore was de grote winnaar met een plus van ruim 6 procent. De maritiem dienstverlener heeft een contract gekregen van ExxonMobil voor werkzaamheden aan een tweede productie- en opslagschip (FPSO) voor het olieveld Liza bij Guyana.

Air France-KLM klom 1,9 procent. Sebastién Bazin is volgens Franse media kandidaat voor de post van niet-uitvoerend bestuursvoorzitter van de luchtvaartcombinatie, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris. Bazin is de huidige topman van hotelketen AccorHotels.

KPN

Koploper in de AEX was telecomconcern KPN met een winst van meer dan 2 procent. Aegon klom 0,4 procent. De verzekeraar gaat zijn bestaande samenwerking met Santander in Spanje uitbreiden. Staalbedrijf ArcelorMittal was de enige daler met een min van 0,5 procent.

In Londen ging Glencore 11 procent onderuit. Beleggers schrokken van het nieuws dat de grondstoffenhandelaar een dagvaarding heeft ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Justitie in een mogelijke witwas- en corruptiezaak.

Commerzbank

In Frankfurt steeg Commerzbank ruim 2 procent. De Franse bank Société Générale (plus 1,1 procent) neemt het onderdeel dat zich bezighoudt met de handel in onder meer aandelen en grondstoffen over van zijn Duitse branchegenoot.

De euro was 1,1659 dollar waard, tegen 1,1606 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 74,74 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 77,91 dollar per vat.