Megaclaim tegen beeldbuiskartel niet verjaard

DEN BOSCH (AFN) - Een schadeclaim van ruim 2 miljard euro van het Turkse elektronicaconcern Vestel tegen het beeldbuizenkartel van Philips, LG, Samsung en Technicolor is nog niet verjaard. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in de zaak die Vestel heeft aangespannen tegen de vier toeleveranciers.

De Europese Commissie legde eind 2012 boetes van bijna 1,5 miljard euro op aan in totaal zeven elektronicabedrijven wegens verboden prijsafspraken tussen 1996 en 2006 over kathodestraalbuizen. Deze werden indertijd gebruikt in televisies en computerschermen.

Vestel was een van de afnemers van de kathodestraalbuizen en claimt bij de vier leveranciers een schade van meer dan 2 miljard euro. Philips beweerde in de rechtszaak dat de schadeclaim uit 2014 is verjaard omdat Vestel al voor 2012 vermoedens moeten hebben gehad over de prijsafspraken en dat het kartel bovendien al in 2006 is beëindigd.

De rechtbank is het daar niet mee eens en oordeelt dat de Turken officieel pas sinds eind 2012 op de hoogte zijn en de claim op tijd is ingediend.