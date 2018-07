'NIBC scherpt Besi-prognose verder aan'

Gepubliceerd op | Views: 2.180 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van NIBC gaan hun prognoses voor BE Semiconductor Industries (Besi) verder aanscherpen. Aanleiding is de omzetwaarschuwing waarmee de toeleverancier aan de chipindustrie dinsdag naar buiten kwam.

Besi heeft in het tweede kwartaal te maken gehad met de annulering van 28 miljoen euro aan orders, wat zich logischerwijs zal doorvertalen in een fors mindere omzetgroei. Het gemis werd deels gecompenseerd door hoger dan verwachte verzendingen aan klanten actief in de markt voor computers, auto's en mobiele apparaten.

NIBC had vorige week al zijn verwachtingen voor Besi verlaagd. De zakenbank gaf aan zijn prognoses verder te zullen bijstellen. Vooralsnog heeft NIBC een neutral-advies op Besi met een koersdoel van 28 euro.

Het aandeel Besi stond dinsdag omstreeks 11.10 uur 10 procent in de min op 22,60 euro.