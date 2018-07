Dagvaarding VS grondstoffenbedrijf Glencore

Gepubliceerd op | Views: 248 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De grote internationale grondstoffenhandelaar Glencore heeft een dagvaarding ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Justitie in een mogelijke witwas- en corruptiezaak. Op de beurs in Londen schrokken beleggers van het nieuws en het aandeel Glencore kelderde.

Het bedrijf moet documenten leveren rond activiteiten in Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Venezuela die teruggaan tot 2007. Er zijn mogelijk overtredingen geweest van de Amerikaanse regels tegen corruptie en witwassen. In Congo heeft Glencore grote mijnen voor koper en kobalt en er zijn verdenkingen dat er omkooppraktijken zijn geweest. Glencore liet weten de dagvaarding te bestuderen en later met meer informatie komen.

Glencore ging in Londen ruim 12 procent onderuit, waardoor miljarden aan beurswaarde in rook opgingen. Het is de sterkste koersdaling in lange tijd.