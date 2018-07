Onverwachte groeispurt Britse bouwsector

Gepubliceerd op | Views: 334 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur, Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk is in juni onverwacht hard gegroeid. Dat concludeert marktonderzoeker IHS Markit op basis van zijn maandelijkse onderzoek onder inkoopmanagers in de bouw.

De inkoopmanagersindex voor juni kwam uit op 53,1, tegenover 52,5 in mei. Dat is de snelste groei in de afgelopen zeven maanden. Economen gingen er juist vanuit dat de graadmeter voor economische activiteit in de bouwsector ongewijzigd zou blijven.

De groei was het duidelijkst waarneembaar bij het aantal orders, die het hardst waren gestegen in meer dan een jaar tijd. Ook het aantal bouwopdrachten voor de woningmarkt en zakelijke panden trok aan. De opleving van de sector volgt op een moeilijk eerste kwartaal, toen de Britse bouw werd geplaagd door sneeuw en noodweer.