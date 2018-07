Seadrill komt uit faillissementsbescherming

Gepubliceerd op | Views: 395

HAMILTON (AFN/BLOOMBERG) - De van oorsprong Noorse offshore-oliedienstverlener Seadrill is uit faillissementsbescherming gekomen. In september vorig jaar vroeg het bedrijf die bescherming aan, omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen.

Seadrill, met zijn hoofdkantoor op Bermuda, heeft regelingen getroffen met schuldeisers en investeerders om de schuldenlast te verminderen. Vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector kon het bedrijf niet het hoofd boven water houden. Nu trekt de markt weer aan en daarvan verwacht Seadrill te profiteren. De onderneming heeft een grote vloot van boorschepen en -platforms. De Noorse miljardair John Fredriksen blijft voorzitter van het bedrijf en de grootste aandeelhouder.

De onderneming krijgt op 3 juli een notering in New York en eind juli of begin augustus komt er weer een notering in Oslo.