'Deal met Santander goed voor Aegon'

AMSTERDAM (AFN) - Aegon gaat zijn bestaande samenwerking met Santander in Spanje uitbreiden met overlijdensrisicoverzekeringen en een selectie schadeverzekeringen. Dat is een belangrijke stap van de verzekeraar om zijn aanwezigheid in Europa te vergroten, buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat stellen analisten van KBC Securities.

Aegon betaalt in eerste instantie een bedrag van 215 miljoen euro aan Santander en een extra bedrag van maximaal 75 miljoen euro na vijf jaar, afhankelijk van het succes van de samenwerking. De kenners wijzen er op dat de eigen activiteiten van Aegon in Spanje verlies lijden.

Aanleiding van de uitbreiding is de overname van Banco Popular door Santander in 2017. Banco Popular had eerder een deal met Allianz, die nu dus door Aegon wordt verslagen.

KBC hanteert een buy-advies op Aegon met een koersdoel van 6,10 euro. Aegon noteerde dinsdag omstreeks 09.15 uur 0,4 procent lager op 5,08 euro.