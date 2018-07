De EU is bezig een omzet belasting in te voeren. Er dient een belasting betaalt te worden in het land waar de omzet is behaald. Dit is waarschijnlijk een goed manier om belasting te heffen. Ze kunnen er dan niet onderuit door allerlei trucen uit te halen. De EU zal er nu helemaal op gebrand zijn om deze VS bedrijven te blelasten n.a.v. die gestoorde kakatoe in het witte huis. Die kakatoe kan Amazon trouwens ook zo langzamerhand wel schieten en er zal in de VS ook wel een belasting komen om deze tech giganten te belasten op een meer rechtvaardige manier.