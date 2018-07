Besi snijdt in omzetverwachting

Gepubliceerd op | Views: 2.664

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft zijn omzetverwachting voor het tweede kwartaal van het jaar fors verlaagd. De toeleverancier aan de chipindustrie had in de meetperiode te maken met de annulering van 28 miljoen euro aan orders, wat zich logischerwijs zal doorvertalen in een fors mindere omzetgroei.

De geannuleerde bestellingen waren van een klant voor high-end smartphoneapplicaties. Om welke klant het gaat maakte Besi niet bekend. Een woordvoerder van het bedrijf benadrukte dat het bij de klant om een deel van de bestellingen gaat en niet om het weglopen van een koper. Of dit te maken heeft met het mondiale handelsconflict, valt volgens hem niet direct te zeggen.

Het gemis werd deels gecompenseerd door hoger dan verwachte verzendingen aan klanten actief in de markt voor computers, auto's en andere mobiele apparaten.

Omzetgroei

Voor het kwartaal dat liep tot 1 juli verwacht Besi nu een omzetgroei van circa 4 procent in vergelijking met de bijna 155 miljoen euro van het eerste kwartaal. Eerder ging Besi uit van 10 tot 15 procent hogere opbrengsten. Voor de eerste jaarhelft gaat Besi nu uit van een omzetgroei van 13 procent. Verder meldde Besi dat er geen wijziging zijn in de verwachtingen voor de brutomarge en operationele kosten voor zowel de eerste jaarhelft als voor het tweede kwartaal.

Het bedrijf komt op 26 juli met definitieve cijfers naar buiten. Dan zal Besi ook met verwachtingen naar buiten komen over het lopende kwartaal. Volgens Besi heeft de kwestie geen invloed op de wijze van voorspellen. ,,Besi blijft progressief met zijn prognoses", verzekerde de zegsman. ,,Maar soms word je verrast." Hij wees daarbij op de chipsector die als geheel vatbaar is voor sentiment op de financiële markten. De laatste keer dat de toeleverancier aan de chipsector met een dergelijke bijstelling kwam was volgens hem in derde kwartaal van 2015. Destijds waren het meerdere klanten die bestellingen annuleerden.