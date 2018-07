'Damrak begint met winst'

Gepubliceerd op | Views: 1.254

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting met een kleine winst beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters wat hoger te openen na het herstel op Wall Street. De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag een halve dag open en blijven woensdag de hele dag dicht.

In Duitsland zijn de zusterpartijen CDU en CSU het toch eens geworden over het Duitse migratiebeleid. De minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) liet weten dat hij aanblijft als minister. Seehofer had zondag nog gedreigd op te stappen. Het opstappen van Seehofer zou mogelijk de val van de Duitse regeringscoalitie hebben ingeluid.

Aan het handelsfront dreigde de Amerikaanse president Donald Trump actie te ondernemen tegen wereldhandelsorganisatie WTO. ,,De WTO heeft de VS erg slecht behandeld", zei Trump. ,,We hebben nu nog geen plannen, maar als ze niet fatsoenlijk met ons omgaan dan nemen we actie."

Besi

Op het Damrak verlaagde Besi zijn omzetverwachting. De chiptoeleverancier rekent nu voor de tweede verslagperiode op een omzetgroei van 4 procent op kwartaalbasis. Eerder werd uitgegaan van een groei van 10 tot 15 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore liet weten van ExxonMobil een contract te hebben gekregen voor werkzaamheden aan een tweede productie- en opslagschip (FPSO) voor het olieveld Liza bij Guyana. Er werden geen financiële details gemeld.

Unilever

Unilever kondigde aan de verkoop van de margarinetak aan de Amerikaanse investeerder KKR te hebben afgerond. Met die verkoop was een bedrag gemoeid van van ruim 6,8 miljard euro.

Het in Amsterdam genoteerde telecomconcern VEON verkoopt zijn belang van 50 procent in de Italiaanse mobiele operator Wind Tre aan CK Hutchison uit Hongkong, voor bijna 2,5 miljard euro. De verkoop levert een boekwinst op van 1,1 miljard euro. Het bedrijf gebruikt een deel van het bedrag voor de overname van onderdelen van Global Telecom Holding in Pakistan en Bangladesh.

Stevige verliezen

De Europese beurzen sloten maandag met stevige verliezen. De AEX-index daalde 0,9 procent tot 546,51 punten en de MidKap zakte 1,7 procent tot 763,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,2 procent.

In New York wisten de beurzen eerdere verliezen weg te werken. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 24.307,18 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,8 procent omhoog.

De euro was 1,1643 dollar waard, tegen 1,1606 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 74,81 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 77,98 dollar per vat.