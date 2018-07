SocGen koopt handelsdivisie van Commerzbank

Gepubliceerd op | Views: 271

PARIJS (AFN) - De Franse bank Société Générale neemt de Equity Markets en Commodities-activiteiten (EMC) over van zijn Duitse branchegenoot Commerzbank. Met de overname van het onderdeel dat zich bezighoudt met de handel in onder meer aandelen en grondstoffen willen de Fransen hun positie in Duitsland verder versterken.

Financiële details over de deal, die tegen het einde van het jaar moet zijn afgerond, werden niet gegeven. EMC heeft ongeveer 13 miljard euro aan vermogen onder beheer. Het onderdeel was vorig jaar goed voor een omzet van circa 350 miljoen euro.