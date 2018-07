Eerste Rabo-klanten passen blockchain toe

Gepubliceerd op | Views: 1.450 | Onderwerpen: banken

UTRECHT (AFN) - De eerste klanten van Rabobank hebben directe transacties uitgevoerd via we.trade, een Europees handelsplatform op basis van blockchaintechnologie. Naast Rabo zijn acht andere Europese banken bij het consortium aangesloten. De afgelopen week hebben twintig bedrijven transacties uitgevoerd.

Partijen kunnen elkaar via we.trade opzoeken en gegevens als leveringsdatum en betalingsdatum invullen. Als een bankproduct nodig is, zoals een gegarandeerde betaling of werkkapitaalfinanciering, kan dit via het platform bij de bank worden aangevraagd. Als aan alle voorwaarden op we.trade is voldaan, wordt de betaling automatisch geactiveerd.

Door de technologie wordt het voor de aangesloten banken makkelijker financiering en garanties te bieden. Gebruikers, vooral mkb'ers met ambities over de grens, worden door we.trade gedwongen vooraf betere afspraken te maken met bijvoorbeeld klanten of leveranciers. Dat zorgt er volgens de bank alles bij elkaar voor dat het betalingsverkeer veiliger, transparanter en eenvoudiger wordt.