ForFarmers rondt aankoop belang Tasomix af

LOCHEM (AFN) - ForFarmers is met ingang van dinsdag actief in Polen met Tasomix. Het veevoerbedrijf heeft de in februari aangekondigde overname van een meerderheidsbelang in die branchegenoot afgerond.

ForFarmers heeft een bedrag van ongeveer 57,1 miljoen euro in contanten betaald en daarmee 60 procent van de aandelen in handen gekregen. In 2021 volgt nog een tweede betaling. Dit bedrag is volledig afhankelijk van het behalen van operationele doelen door de nieuwe fabriek. De overeenkomst omvat ook call- en putopties voor de overige 40 procent van de aandelen.

De stap in Polen betekent dat ForFarmers voortaan actief is in vijf landen. Tasomix telt momenteel 250 werknemers. Het bedrijf is vooral actief in de pluimveesector. ForFarmers zal de resultaten van Tasomix volledig opnemen in de geconsolideerde financiële verslagen per 1 juli 2018, hoewel het bedrijf gerund zal worden als een joint venture om optimaal gebruik te maken van de kracht van beide bedrijven. Het veevoerbedrijf verwacht dat Tasomix zal bijdragen aan de winst per aandeel in 2018.