Unilever rondt verkoop spreads aan KKR af

Gepubliceerd op | Views: 52

ROTTERDAM (AFN) - Unilever heeft de verkoop van de margarinetak aan de Amerikaanse investeerder KKR afgerond. Met die verkoop was een bedrag gemoeid van van ruim 6,8 miljard euro.

Unilever zette de margarinetak, met iconische merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje, vorig jaar in de etalage. In december werd gemeld dat er een deal was gesloten met KKR.

Unilever meldde verder dat het de verkoop van het Zuid-Afrikaanse deel van de spreads-portfolio van Unilever aan investeringsmaatschappij Remgro heeft afgerond. Unilever kondigde die verkoop in september vorig jaar aan. In ruil daarvoor kreeg Unilever het belang van bijna 26 procent van Remgro in Unilever South Africa Holdings en een bedrag van 4,9 miljard Zuid-Afrikaanse rand. Daardoor vangt Unilever in totaal omgerekend zo'n 753 miljoen euro voor de bedrijfstak.