Groen licht voor hotelovername door NN Group

BRUSSEL (AFN) - Verzekeraar NN Group heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen voor de overname van een gebouw waarin een Holiday Inn-hotel in München is gevestigd. Volgens de commissie is er geen gevaar voor te veel marktconcentratie.

NN Group heeft de overname samen met het Deense pensioenfonds ATP gedaan.