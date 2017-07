Gemalto omhoog op overnamegerucht

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel van Gemalto was maandag flink in trek op Beursplein 5. Opnieuw was de digitaal beveiliger onderwerp van overnamespeculatie bij beleggersblog Wallstreet wires.

Volgens het blog is er, naast Oracle, een nieuwe partij geïnteresseerd in Gemalto. Wallstreet wires noemt daarbij Siemens.

Het aandeel Gemalto stond maandag omstreeks 10.20 uur bijna 5 procent hoger op 55,05 euro.