Groei industrie eurozone nog iets sterker

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone heeft in juni een nog iets sterkere groei laten zien dan eerder werd gedacht. Dat meldde marktonderzoeker Markit maandag op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in het eurogebied kwam uit op een stand van 57,4, tegen 57 in mei. Bij een voorlopige raming werd een niveau gemeld van 57,3 en economen hadden gemiddeld verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. Een niveau van 50 of meer wijst op groei.

Volgens Markit ging het groeitempo van de industrie in Duitsland iets sterker omhoog dan eerder gemeld, terwijl in Frankrijk een iets tragere groei was te zien.

In Groot-Brittannië was in juni sprake van een minder sterke groei van de industrie dan in mei. Daar zakte de inkoopmanagersindex naar het laagste punt in drie maanden.