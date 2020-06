Forse winsten op Europese beurzen

Wat ik me altijd afvraag, als de centrale banken hun beslissingen om geldkraan open te zetten nemen op een beurscrash, zoals overduidelijk de afgelopen maanden is gebeurd (althans het voornemen daartoe uitgesproken), is het dan ook niet eens realistisch om als de koersen zo hard oplopen, oftewel de beurs voorspeld dat het allemaal weer geweldig gaat worden over 3 maanden, dat de centrale bank dan gewoon de intentie uitspreekt om te stoppen met stimuleren? Het is momenteel alleen maar stimuleren, als het slecht gaat op de beurs stimuleren, als het goed gaat op de beurs dan is er vast nog wel een sector in de reele economie waar het slecht mee gaan, dus nog verder stimuleren. Op die manier kunnen de koersen inderdaad niet meer omlaag en is er van markwerking dus ook geen sprake meer.