IBM en Aegon sluiten beheerdeal levensverzekeringspolissen

DEN HAAG (AFN) - Technologieconcern IBM en verzekeraar Aegon hebben een overeenkomst gesloten voor het beheer van Aegons individuele levensverzekeringpolissen. Financiële details zijn daarbij niet verstrekt.

IBM Services zal het beheer van Aegons huidige polissen op zich nemen tot de laatste polis in 2066 de einddatum bereikt. Het gaat in totaal om 800.000 individuele levensverzekeringspolissen. Aegon is inmiddels gestopt met het afsluiten van nieuwe polissen.

Door de uitbesteding aan IBM vermindert Aegon de beheerkosten per polis, voor de complete resterende duur hiervan. Het zogeheten IBM Open Insurance Platform verzekert de voortgang van het beheer van zogenoemde ‘closed books’-polissen tegen een vaste lage prijs.