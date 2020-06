Werkloosheid Duitsland loopt verder op door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in mei verder gestegen als gevolg van de coronacrisis waardoor veel Duitse bedrijven werden gesloten en personeel werd ontslagen. Volgens het Duitse federale arbeidsbureau klom de werkloosheid naar 6,3 procent van de beroepsbevolking, van 5,8 procent in april.

In absolute zin nam het aantal werklozen in de grootste economie van Europa met 238.000 toe. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Economen rekenden in doorsnee op een werkloosheidspercentage van 6,2 procent en een aanwas van het aantal werklozen in Duitsland met 190.000.

De Duitse overheid komt bedrijven te hulp door loonondersteuning te bieden om zo massale werkloosheid door de crisis te voorkomen.