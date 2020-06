Dienstensector Spanje vertoont weer tekenen van leven

Dienstensector eurozone minder hard gekrompen

woensdag 03 juni 2020 10:05

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in mei minder hard gekrompen. Dit meldde Markit woensdag.



De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet, steeg van 12,0 in april naar 30,5 in mei. Een voorlopige raming wees op een index van 28,7.



In alle Europese regio's kromp de dienstensector afgelopen maand minder hard.



De inkoopmanagersindex voor de industrie van de eurozone bleek eerder deze week al gestegen van 33,4 naar 39,4.



De samengestelde index ging daardoor op maandbasis van 13,6 naar 31,9. Een voorlopige raming wees op 30,5.



Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.



Hoofdeconoom Chris Williamson van Markit zei ondanks de stijgingen voorzichtig te blijven. Hij rekent op een economische krimp van bijna 9 procent in 2020. Daarbij zal het enkele jaren duren voor het niveau van voor de coronacrisis weer is bereikt, verwacht Williamson.