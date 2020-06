Bestuurder Vollebregt vertrekt bij BAM

Gepubliceerd op | Views: 461

BUNNIK (AFN) - Bouwer BAM ziet weer een bestuurder vertrekken. Roel Vollebregt, operationeel eindverantwoordelijke van de infradivisie kondigde aan zijn loopbaan buiten BAM te willen vervolgen.

Het recente vertrek van bestuursvoorzitter Rob van Wingerden ligt mede aan de basis van het vertrek van Vollebregt. "BAM zal dit jaar onder een nieuwe bestuursvoorzitter een nieuwe strategische periode ingaan en daarmee is voor mij een passend moment gekomen om een nieuwe uitdaging buiten BAM aan te gaan", zegt hij.

Vollebregt werkte ruim twintig jaar bij de bouwer. Sinds zijn indiensttreding in 1999 werkte Vollebregt onder meer als directievoorzitter van BAM Vastgoed, AM en BAM Bouw en Vastgoed. Tot een opvolger is benoemd, zal kwaliteitsdirecteur Simon Finnie de taken van Vollebregt op interimbasis op zich nemen.