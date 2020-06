Heropeningsrally houdt aan op beurzen

Er is simpelweg een blind vertrouwen in de steunmaatregelen. Er hoeven geen bedrijven om te vallen.

Tijdens de bankencrisis was het vertrouwen weg. Dat is nu geen issue.

Steunpakketten van ongekende omvang worden uitgedeeld. Bedrijven hoeven de deur niet te sluiten.

De kleintjes die het afleggen laten we maar even buiten beschouwing.

Verder worden mensen per 10.000 op straat gezet, dat is voor de belegger ook fijn want er kan dan toch nog winst worden gemaakt door dalende kosten.

De rente wat je op de bank krijgt is verwaarloosbaar, ook een belangrijke factor.



En vergeet niet dat de beurs naar de toekomst kijkt. En nu we in de ergste fase zitten blijkbaar, kan het alleen maar beter worden! Hong Kong, rellen in Amerika, Noord-Korea, crisis in Italie, hongersnoden, Allemaal zaken die duidelijk zijn en dus kan het worden opgelost.

Bij onduidelijkheid gaan beursen omlaag, niet als er gewoon werk aan de winkel is.

En blijkbaar is er in Griekenland niets aan de hand, hoor je niets over. Terwijl dat in de vorige crisis aanleiding tot kelderende beursen was.



Ik vermoed dat de kans op een tweede virus golf erg klein is. En verder wordt er uiteraard erg hard gewerkt aan een vaccin. Want wie dat op de markt weet te brengen is klaar voor de rest van zijn leven. En alle beleggers die in dat bedrijf zitten.



Dus all in all, alle doemdenkers die hier op IEX sinds een AEX stand van 450 verkondigen dat we in een depressie komen en dat de koersen zullen instorten, ik denk het niet. Misschien nog een paar puntjes omlaag, maar verder gewoon richting 600 plus. En daarna er overheen.



Op zich is het wel mooi dat 'resultaten in het verleden geen garantie brengen voor de toekomst' ook hier weer telt. De mense en dus beurs is nog steeds niet te voorspellen.



Ondanks alle IT systemen, data dat wordt verzameld, machine learning, artificial intelligence of wat dan ook, de mens, en dus wat die doet op de beurs, blijft nog steeds onvoorspelbaar.



Anyway, gewoon wat ideen van iemand die zeker geen specialist is en net zoals de rest meestal de verkeerde beleggings beslissingen neemt :-)