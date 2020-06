STOCKWATCH 'Mooie contracten voor Avantium'

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Avantium heeft met het leveren van verschillende zogeheten Flowrence-testsystemen aan de King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) een mooie deal gesloten. "De opdracht is de moeite waard", aldus kenners van KBC Securities.

De KAUST-opdracht heeft een waarde van meer dan 3 miljoen euro. Met de Flowrence-testsystemen wordt de onderzoekscapaciteit van het Catalysis Center van de universiteit vergroot. De order wijzigt het beeld van de marktvorsers over het bedrijf echter niet. Zij blijven zorgen houden over de financieringsbehoeften van de onderneming.

KBC hanteert gezien het risicoprofiel van Avantium een reduce-advies op het aandeel. Avantium noteerde woensdag kort na de openingsbel 6,2 procent hoger tot 7,90 euro.