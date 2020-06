Brentolie stijgt tot boven 40 dollar per vat

Gepubliceerd op | Views: 429

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De prijs van een vat Brentolie is woensdag tot meer dan 40 dollar per vat gestegen, wat voor het eerst in bijna drie maanden is. De prijs zit in de lift door de verwachting dat oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland de huidige productiebeperking gaan verlengen.

De olieproducerende landen moeten binnenkort beslissen over de productie vanaf juli. In april is namelijk afgesproken om in mei en juni zo'n 10 miljoen vaten per dag minder op te pompen. Er wordt nu overlegd over hoe lang die productiebeperking verlengd gaat worden. Rusland en andere olielanden zouden pleiten voor een maand, terwijl bijvoorbeeld Saudi-Arabië kijkt naar een verlenging met één tot drie maanden.

Brentolie noteerde woensdagochtend op de Londense termijnmarkt een plus van 1,9 procent op 40,32 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie klom 2,8 procent tot 37,85 dollar.