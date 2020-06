RoodMicrotec kampt met extra vertraging voor jaarverslag

Gepubliceerd op | Views: 299

DEVENTER (AFN) - Chiptoeleverancier RoodMicrotec kampt met extra vertraging bij het maken van het jaarverslag over 2019. De publicatiedatum wordt nu waarschijnlijk 11 juni, heeft de beursgenoteerde onderneming laten weten. Vervolgens zal de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 23 juli plaatsvinden.

Eerder meldde RoodMicrotec al dat er sprake was van vertraging, onder meer omdat het bedrijf met de obligatiehouders in gesprek wilde over de aflossing van een lening. Ook de coronacrisis speelt een rol.