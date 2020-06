Reisreus TUI sluit deal over probleemtoestel 737 MAX

Gepubliceerd op | Views: 0

BERLIJN (AFN) - Reisgigant TUI en vliegtuigbouwer Boeing hebben een uitgebreid pakket maatregelen afgesproken om de gevolgen van het aan de grond zetten van probleemtoestel 737 MAX te compenseren.

De concrete details zijn vertrouwelijk. Maar TUI krijgt een vergoeding die een aanzienlijk deel van de schade dekt en kredieten voor toekomstige bestellingen. Dat wordt over een periode van twee jaar gerealiseerd. Verder is het leveringsschema van 61 737 MAX-toestellen herzien. Daardoor wordt de oorspronkelijke planning met een aantal jaren vertraagd. Dat geeft TUI financiële ruimte in de nasleep van de coronacrisis.

De 737 MAX wordt sinds vorig jaar wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes in korte tijd. Boeing werkt met luchtvaartautoriteiten aan een oplossing, maar zolang die er niet is blijven toestellen aan de grond. Ook de productie van de toestellen ligt stil.