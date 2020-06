Twitter stelt nieuwe voorzitter aan

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Twitter

SAN FRANCISCO (AFN) - Twitter heeft de Canadees Patrick Pichette benoemd tot voorzitter van het bedrijf. Eerder was Pichette al onafhankelijk bestuurder van het socialmediabedrijf, dat onder leiding staat van topman Jack Dorsey.

De uitvoerend voorzitter van Twitter, Omid Kordestani, legt die functie neer maar blijft wel zelfstandig bestuurslid. Pichette, voormalig financieel topman van Google, stelt dat dit het juiste moment is om met verschuivingen aan de top de bestuursstructuur van Twitter te verbeteren.

Om de wijze waarop het bedrijf werd geleid was eerder veel te doen. De activistische belegger Elliott Management had in maart forse kritiek op het beleid van Twitter en topman Dorsey. Het investeringsfonds zou aanvankelijk hebben aangestuurd op het vertrekt van Dorsey, nadat het zich met een aanzienlijk belang had ingekocht. Uiteindelijk bereikten de partijen een akkoord waarbij Elliot-partner Jesse Cohn toetrad tot het bestuur van Twitter.