En er zullen nog meer van deze dagen zijn dat is duidelijk iedereen in de pers loopt maar te gillen dat dit komt door de zogezegde handelsoorlog van TRUMP. Effe duidelijkheid scheppen. Trump zijn termijn loopt af en dit manneke doet er alles aan om poen te scheppen voor hem persoonlijk en zijn vriendjes.

Zelf denk ik dat hij met voorbedachte rade dit veroorzaakt (Hij en zijn vriendjes gaan short) waar ze miljoenen verdienen en na de grove dip kopen ze weer lekker op. (dubbel verdient) De nieuwe president mag de troep opruimen van TRUMP: Iemand had daar al over nagedacht? Dit beeld is echt niet weg te denken en men mag alles verwachten van deze machtswellusteling. Hij zegt dat de economie moet groeien maar actueel doet ie er alles aan dat amerikaanse bedrijven 25% meer mogen betalen voor de produkten. Is gewoon belachelijk en druist in tegen zijn eigen politiek. Of?? Gewoon een leugenbeest? Wil muurtje bouwen wat ook gewoon onzin is. Is gewoon geld in de prullenbak gooien. Inmigranten blijven komen hoe dan ook, graven tunnels, komen met vrachtwagens, boot of trein of klimmen er gewoon over heen. Zou de drugs en inmigranten moeten tegenhouden maar dat kan hij dus niet dat is duidelijk.