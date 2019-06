Omzetwaarschuwing Bang & Olufsen

Gepubliceerd op | Views: 78

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense verkoper van luxe beeld- en geluidsapparatuur Bang & Olufsen heeft zijn verwachtingen voor de omzet in het eind mei afgesloten gebroken boekjaar neerwaarts bijgesteld, met name vanwege tegenvallende verkopen van televisies in Europa.

De omzet is in het afgelopen boekjaar naar verwachting met 13 tot 14 procent gedaald, terwijl eerder werd gerekend op een daling met circa 10 procent. Ook de winstmarge zal zwakker uitvallen dan eerder gedacht, aldus voorlopige cijfers. Topman Henrik Clausen sprak dan ook van tegenvallende prestaties voor de onderneming.

In het nieuwe boekjaar verwacht Bang & Olufsen weer winstgevend te kunnen groeien en in juli worden meer financiële doelstellingen gepubliceerd.