SEOUL (AFN) - Luchtvaartcombinatie Air France-KLM blijft investeren in KLM en de Nederlandse economie. Er verdwijnen geen banen van KLM naar Frankrijk. Dat zegt bestuursvoorzitter Ben Smith van Air France-KLM in gesprek met De Telegraaf bij de jaarvergadering van luchtvaartkoepel IATA in Zuid-Korea.