Beurs Amsterdam sluit licht hoger

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een zeer bescheiden plus geëindigd, waarbij de koersverliezen van eerder op de dag werden weggepoetst. Elders in Europa sloten de graadmeters ook in het groen. Beleggers schoven de zorgen over de wereldwijde handelsspanningen even aan de kant.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 540,72 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 730,75 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

De AEX werd aangevoerd door speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 2,2 procent, gevolgd door verfproducent AkzoNobel en industriebedrijf Aalberts met plussen tot 1,4 procent. Betalingsverwerker Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 2,3 procent. Uitzender Randstad en verzekeraars ASR en Aegon leverden tot 1,6 procent in.

Chips

In de MidKap sloten bodemonderzoeker Fugro en winkelvastgoedbedrijf Wereldhave de rij met minnen tot 3,7 procent. Kunstmestproducent OCI was de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 2,6 procent. Euronext verloor 2,2 procent op de lokale markt. De beursuitbater doet het bod op zijn Noorse branchegenoot Oslo Børs gestand.

In Frankfurt ging Infineon Technologies ruim 8 procent onderuit. Het Duitse chipconcern neemt de Amerikaanse chipfabrikant Cypress Semiconductor over voor omgerekend 9 miljard euro.

Danske Bank

Danske Bank daalde 0,4 procent in Kopenhagen. De Deense bank verkoopt een deel van zijn in opspraak geraakte Estse activiteiten. De Estse bank AS LHV Pank telt ongeveer 410 miljoen euro neer voor de portefeuille die vooral woninghypotheken omvat. Danske Bank meldde vorig jaar dat een groot deel van de geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was.

De euro noteerde op 1,1207 dollar tegen 1,1154 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 53,67 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 61,80 dollar per vat.