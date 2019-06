Kleine min voor beurs Amsterdam

quote: dasokwat schreef op 3 jun 2019 om 15:59:

Peking zit aardig in de sores, ze weten dat ze 100% fout zitten en proberen alles uit de kast te halen, een boycot op zeldzame metalen, die ze nota bene zelf uit de VS halen. Nu weer een zwarte lijst, ze zijn niet erg origineel, nadoen is hun favoriete systeem.

Ieder zinnig mens weet dat de klant altijd wint, en dat is Donald, die voor 506 miljard koopt in China per jaar

Wat een onzin... China beschikt over 80/90 procent van alle zeldzame aard metalen. Ze hoeven dus zeker niet bij de VS in te kopen voor veel hogere prijzen. Verder heeft China de hele wereld als klant, niet alleen de VS, terwijl trump ondertussen zn handelsoorlog uitbreidt naar Mexico, Europa, India en who is next? En wie zn billen brandt zal op de blaren zitten. China zal in geen 1000 jaar toegeven aan de VS, is iets wat in hun DNA zit en Amerikanen totaal niet die bginnen al te janken en gaan de straat op als bv de Mcdonalds besluit de bigmac af te schaffen.