Wall Street opent licht hoger

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan de nieuwe beursmaand juni, na de stevige koersverliezen op vrijdag. De handel op Wall Street blijft in het teken staan van de wereldwijde handelsspanningen. FedEx ging omlaag na het Chinese dreigement om de Amerikaanse pakketbezorger op een zwarte lijst te zetten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 24.878 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,2 procent tot 2757 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg licht tot 7453 punten.

De Chinese autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar FedEx (min 1 procent). Volgens Peking leverde het bedrijf pakketten van het Chinese technologieconcern Huawei niet bij de juiste afnemers. China dreigt FedEx nu op een lijst van zogenoemde ''onbetrouwbare buitenlandse bedrijven'' te zetten, mogelijk als wraakactie voor de plaatsing van Huawei op de sanctielijst van Washington.