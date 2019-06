'Wall Street begint de week in mineur'

Gepubliceerd op | Views: 923

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting iets lager. Beleggers overwegen de gevolgen voor de mondiale economie van de wereldwijde handelsspanningen. Zo waarschuwde zakenbank Morgan Stanley voor een recessie over negen maanden als de Verenigde Staten het dreigement om invoertarieven op vrijwel alle Chinese goederen in te stellen, waarmaken.

De zorgen om de economie leefden ook op de obligatiemarkten, waar de rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar tot een het laagste niveau in twintig maanden daalde. Ook de oliemarkt was in de greep van de spanningen, met stevige prijsdalingen van het zwarte goud tot gevolg. De vraag naar olie hangt sterk samen met de wereldwijde economische groei.

De beursgraadmeters op Wall Street sloten vrijdag met stevige verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 24.815,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,3 procent tot 2752,06 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 7453,15 punten.

China

Afgelopen weekeinde gingen de Chinese importtarieven op miljarden dollar aan Amerikaanse goederen in. Daarnaast zijn de Chinese autoriteiten begonnen een onderzoek naar de Amerikaanse pakketbezorger FedEx. Volgens de Chinezen leverde het bedrijf de Chinese pakketten van bedrijven zoals Huawei niet bij de juiste afnemers. Peking dreigt FedEx op een lijst van zogenoemde ''onbetrouwbare buitenlandse bedrijven'' te zetten.

Op het bedrijfsfront krijgt investeringsmaatschappij Blackstone de nodige aandacht. Het fonds sloot naar eigen zeggen 's werelds grootste onderhandse vastgoeddeal met het Singaporese GLP. De investeerder kocht een gewilde portefeuille van opslagplaatsen in de Verenigde Staten.

Tech

Techgiganten Facebook, Amazon en Google staan ook in de schijnwerpers. Het socialmediabedrijf wil met een eigen digitale munt komen. Amazon moet rekening houden met een mogelijk onderzoek naar zijn dominante positie op de Amerikaanse online retailmarkt door marktwaakhond. Daarnaast werd het bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie aan een kartelonderzoek tegen Google werkt.

Verder kan vliegtuigbouwer Boeing op aandacht rekenen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft een nieuw probleem aan het licht gebracht bij een aantal Boeing-toestellen die mogelijk onderdelen bevatten met fabricagefouten.