Bedrijvigheid industrie eurozone hapert nog

WIESBADEN (AFN) - De bedrijvigheid van de industrie in de eurozone is in mei verder weggezakt. De index nadert daarmee het laagste niveau in zes jaar en zwakke orders en de krimpende arbeidsmarkt geven weinig hoop op snelle verbetering.

De inkoopmanagersindex voor de industrie ging naar een stand van 47,7, van 47,9 een maand eerder, zo bleek uit definitieve cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. Een stand onder de 50 duidt op krimp, daarboven op groei. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,7 gerekend, gelijk aan een eerdere raming. De nieuwe orders gingen naar 46,6 van 45,8 in april.

Ook in Duitsland zakte de bedrijvigheid van de industrie weg. Het ging daar om de vijfde maandelijkse daling op rij. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging naar een stand van 44,3, van 44,4 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,3 gerekend.

Frankrijk

De bedrijvigheid in het Verenigd Koninkrijk toonde eveneens een krimp, terwijl economen in doorsnee rekening hielden met groei. De inkoopmanagersindex voor het land noteerde een stand van 49,4, van 53,1 in de voorgaande maand.

In Frankrijk was er in de industrie sprake van licht toegenomen bedrijvigheid. De index kwam uit op een stand van 50,6, tegen 50,0 een maand eerder.