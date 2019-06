Blackstone zet flink in op e-commerce

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij Blackstone heeft miljarden op tafel gelegd om opslagcentra in de Verenigde Staten te kopen. Deze dienen vooral als magazijnen voor webwinkels die daar hun artikelen bewaren. Blackstone koopt het vastgoed van het Singaporese GLP voor 18,7 miljard dollar.

Het Amerikaanse fonds krijgt hiermee een vastgoedportefeuille van tientallen miljoenen vierkante meters in handen. Volgens Blackstone gaat dit om de grootste onderhandse vastgoeddeal ooit. Blackstone kocht onlangs meerdere vastgoedportefeuilles die eveneens voor e-commerce dienen. Zo voegde de belegger dit jaar de opslagplaatsen van Canyon Industrial Portfolio ter waarde van 1,8 miljard dollar toe en deed afgelopen jaar een deal van vergelijkbare grootte in Canada. Ook schafte Blackstone in 2018 honderd magazijnen van Harvard University aan.

De vraag van webwinkels naar opslagruimtes rijst volgens kenners de pan uit. Beleggers zoals Blackstone zien hier een investeringsmogelijkheid in.