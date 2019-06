KLM en TU Delft werken aan vliegtuigontwerp

De KLM is toch een gebruiker van vliegtuigen. Ik zou het ontwerpen maar aan boeing of airbus overlaten.

Eerdat zo'n brainstorm vliegtuig in de productie komt , kost 15 jaar + honderden miljarden.

Kan de KLM zich dat permitteren, ik denk dat ze blij mogen zijn als ze het hoofd boven water kunnen houden