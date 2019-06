Damrak zet daling voort

GOUD van 1300.85 naar 1313,45

Crude van 55.22 naar 53.13

Brent van 63.53 naar 61.29

Euro/USD van 1.1147 naar 1.1169



We gaan hard naar beneden.

En ik zou maar niet bijkopen of denken buy de dip wat "..." vorigeweek al deden.



China zegt geen intensies te hebben de VS voorbij te streven als wereldmacht. (En de VS geloofde het)



Morgan Stanley verwacht een recessie binnen een jaar als de handelsoorlog erger wordt. Kan het erger dan nu?



Wereldwijd controle op 312 stuks Boeing 737 inclusief 737 Max

Wegens barsten in vleugelcomponenten.



Boeing blijft maar onbetrouwbaar ik denk dat China niet FedEx maar Boeing

op de blacklist moet zetten.