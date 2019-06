Gepubliceerd op | Views: 1.469

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begon maandag met verlies aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliezen van afgelopen vrijdag. De focus van beleggers bleef gericht op de wereldwijde handelsspanningen. Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het maandelijkse Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent lager op 534,75 punten. De MidKap raakte 1,6 procent kwijt tot 722,78 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,1 procent in.

Aan het handelsfront dreigt China FedEx op een lijst van ''onbetrouwbare buitenlandse bedrijven'' te zetten omdat de Amerikaanse pakketbezorger de belangen van Chinese ondernemingen zou hebben geschaad. Met de beschuldigingen zou Peking wraak willen nemen voor de plaatsing van het Chinese technologieconcern Huawei op de zwarte lijst van Washington.

Adyen

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Betaalbedrijf Adyen en verzekeraar Aegon waren de grootste dalers met verliezen van meer dan 3 procent. Bij de middelgrote bedrijven sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van 4,8 procent. Fitnessketen Basic-Fit was de enige stijger met een plus van 0,2 procent. Euronext won 0,2 procent op de lokale markt. De beursuitbater doet het bod op zijn Noorse branchegenoot Oslo Børs gestand.

In Frankfurt zakte Infineon 5 procent. Het Duitse chipconcern Infineon neemt de Amerikaanse chipfabrikant Cypress Semiconductor over voor omgerekend 9 miljard euro.

Euro

Danske Bank verloor 2,1 procent in Kopenhagen. De Deense bank verkoopt een deel van zijn in opspraak geraakte Estse activiteiten. De Estse bank AS LHV Pank telt ongeveer 410 miljoen euro neer voor de portefeuille die vooral woninghypotheken omvat. Danske Bank meldde vorig jaar dat een groot deel van de geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was.

De euro was 1,1164 dollar waard, tegen 1,1154 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 52,93 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs tot 61,05 dollar per vat.