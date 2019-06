BAM krijgt spoorklus in Schotland

Gepubliceerd op | Views: 806

KINTORE (AFN) - BAM mag aan de slag met een klus in Schotland. Een dochteronderneming van het Nederlandse bouwbedrijf heeft een opdracht gekregen voor de bouw van een treinstation en spoor verbinding in de plaats Kintore, in de buurt van Aberdeen.

Het 14,5 miljoen pond kostende station moet Kintore voor het eerst in 56 jaar weer toegang geven tot de trein. De bouw van het station duurt 12 maanden en moet in mei 2020 in gebruik worden genomen.