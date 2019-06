'AEX begint nieuwe maand met verlies'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk met verlies aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager openen. De focus blijft gericht op de wereldwijde handelsspanningen. Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Amerikaanse banenrapport.

China dreigt FedEx op een lijst van zogenoemde ''onbetrouwbare buitenlandse bedrijven'' te zetten omdat de Amerikaanse pakketbezorger de belangen van Chinese ondernemingen zou hebben geschaad. Met de beschuldigingen tegen FedEx voert Peking de handelsstrijd met de VS verder op en zou het land mogelijk wraak willen nemen voor de plaatsing van het Chinese technologieconcern Huawei op de zwarte lijst van Washington.

Aan het brexitfront stelde de Amerikaanse president Donald Trump, die maandag begint aan zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, dat de Britten moeten weglopen uit de brexitonderhandelingen met de EU als ze niet krijgen wat ze willen. Trump raadt de Britten ook aan om te weigeren de rekening voor de scheiding te betalen en zei dat Boris Johnson een ''uitmuntend leider'' van de Conservatieve Partij zou zijn.

Luchtvaartsector

De luchtvaartbedrijven staan in schijnwerpers. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA zal de luchtvaartsector dit jaar minder winst maken dan verwacht. De verwachting voor 2019 is ook lager dan de winst over heel 2018.

DPA Group kondigde aan dat Arnold van Mameren de nieuwe topman wordt van de detacheerder. Hij volgt daar Eric Winter op, die sinds de overname van NIG in 2011 aan het roer stond bij de onderneming.

Envipco

Maker van statiegeldsystemen Envipco zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa stegen de verkopen flink, waarbij het bedrijf in de VS bovendien profiteerde van gunstige wisselkoerseffecten. Wel was het verlies groter dan een jaar eerder.

Euronext liet weten het bod op Oslo Børs gestand te doen. Aandeelhouders die hun stukken al aan hadden geboden aan de pan-Europese beursuitbater krijgen over ongeveer twee weken de 158 Noorse kroon per aandeel die Euronext bood. Daarnaast krijgen ze rente.

Euro

De Europese beurzen sloten vrijdag met verlies. De AEX-index zakte 0,9 procent tot 540,49 punten en de MidKap ging 0,7 procent omlaag tot 734,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,5 procent in. Ook Wall Street ging lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 24.815,04 punten. De brede S&P 500 verloor 1,3 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1,5 procent.

De euro was 1,1175 dollar waard, tegen 1,1154 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 53,09 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 61,24 dollar per vat.