'Duitse broker Flatex naar Nederland'

Geen transactiekosten, maar wat is dan het verdienmodel?

ABM Financial News - 06:47(ABM FN-Dow Jones) De Duitse broker Flatex komt naar Nederland en zal gratis transacties aanbieden. Dit scheef Het Financieele Dagblad maandag.Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, etf's en ook turbo's en contracts for difference (cfd's) kunnen zonder kosten worden verhandeld op een gratis beleggingsrekening. Later dit jaar moeten ook opties en futures beschikbaar worden, aldus het FD.Directeur Nederland bij Flatex, onderdeel van het beursgenoteerde Fintech Group, is Jeroen Sonsma, voorheen werkzaam bij Binck Bank.Flatex kan volgens het FD gratis transacties aanbieden doordat Duitsland in tegenstelling tot Nederland geen provisieverbod kent.Daarnaast voert Flatex zijn orders uit op Tradegate."Gratis handel is in Nederland nooit echt van de grond gekomen', vervolgt hij. 'Nederlanders denken: dat zal wel niks zijn. Daarom moeten wij open kaart spelen, gewoon vertellen hoe het zit. Ik denk dat men dan begrijpt dat het gewoon kan, en dat je dan niet bij een of andere prutpartij terechtkomt?", zei Sonsma tegen de krant.