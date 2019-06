Danske Bank verkoopt deel Estse activiteiten

Gepubliceerd op | Views: 130

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Danske Bank verkoopt een deel van zijn in opspraak geraakte Estse activiteiten. De Estse bank AS LHV Pank telt ongeveer 410 miljoen euro neer voor de portefeuille die vooral woninghypotheken omvat.

Danske Bank maakte vorig jaar bekend dat een groot deel van de 230 miljard dollar aan geldstromen via zijn Estse dochteronderneming verdacht was. Mogelijk gebruikten criminelen de route via Estland om geld wit te wassen. AS LHV Pank Betaalt 39 miljoen euro minder dan de portefeuille eigenlijk waard is. De deal wordt naar verwachting in de herfst afgerond.

Danske Bank heeft sinds begin deze maand een Nederlandse topman. Het is aan voormalig ABN AMRO-bestuurder Chris Vogelzang om het Deense financiële concern er weer bovenop te krijgen na alle witwasperikelen. Dat betekent ook een hernieuwde samenwerking met Gerrit Zalm, die sinds maart dit jaar commissaris is bij Danske Bank.

Het witwasschandaal kan de Denen nog duur komen te staan. Er lopen in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken naar Danske Bank. Het financiële concern heeft al laten weten zich helemaal terug te trekken uit de Baltische staten en Rusland in verband met het schandaal.